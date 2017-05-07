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Навіть якщо ви позитивно мисляча людина, то життєві негаразди, негативні люди та інші зовнішні «розумові виснажувачі» можуть залишити вас віч-на-віч з викликами, з якими доведеться боротися.

Однак ви можете навчитися залишатися позитивними навіть у важкі часи.

Спробуйте 7 рекомендацій для тренування мозку, щоб завжди залишатися позитивним:

1. Будьте завжди вдячні

Подяка ― найпрекрасніша із квіток душі

, – Генрі Вард Біхер.

Щоночі кладіть записну книжку, ручку або телефон з додатком подяк поруч із ліжком. Прокидаючись вранці, записуйте, як мінімум, три речі, за які ви відчуваєте почуття подяки. Це може бути щось про сім’ю, про роботу, про хороший нічний відпочинок, про ранковий схід: все позитивне у вашому житті, що заслуговує простого спасибі. Коли вашу увагу сконцентровано на подяці, зростає число приводів для неї.

Якщо складно щось придумати прямо зараз, усвідомте, що ви можете бути вдячні за те … що прокинулися сьогодні. Не кожен отримує таку можливість.

2. Будьте зосереджені

Коли ви зосереджені протягом дня, вас складніше вивести з рівноваги негативною енергією, що поглинає вашу впевненість і позитивний настрій. Ви можете знайти баланс, займаючись різними видами діяльності: йогою, медитацією, дихальними практиками, прогулянками на природі або іншими активностями, що заспокоюють ваш розум. Коли ваш розум замовкає, душі дозволено говорити. Заспокійлива енергія, що генерується вправами на концентрацію, охоплює все тіло і зміцнює непохитний дух, що допомагає залишатися позитивним.

В тобі самому є тиша, є святилище, куди ти в будь-який час можеш піти, щоб побути самим собою

, – Герман Гессе.

3. Будьте активні

Приказка «Дозвільний мозок – майстерня диявола» більш ніж правдива. Коли мозок фокусується на успішному виконанні щоденних завдань, негативна енергія безсила. Ви можете задати питання: «А як щодо зовнішніх потрясінь від інших людей, або гірких переживань?»

Завжди можуть статися несподівані події, поки ви залишаєтеся позитивні та сконцентровані на позитивному завершенні дня. Саме в таких ситуаціях ваше вміння бути зосередженими допоможе вам не засмучуватись.

4. Здорове харчування, питво і сон

Сотні років тому стало відомо, що їжа, вода і сон вагомо впливають на наш настрій і психічне здоров’я. Дослідження показують, що нестача вітамінів може привести до відхилень у психічному здоров’ї: до стресу, тривоги, депресії, залежностям та іншим психологічних розладів.

Коли справа стосується сну, то факти свідчать про те, що люди, які страждають недосипанням, більш дратівливі, злі й ворожі. Якщо ви міцно спите вночі, то ви відчуваєте себе більш щасливим, доброзичливим і свіжим кожен день. Невеликі зміни в вашому режимі можуть зіграти велику роль. Їжте здорову їжу, пийте багато води, спіть 8 годин або більше.

5. Допомагайте іншим

Іноді найдієвіший спосіб бути позитивним – допомогти іншим залишатися позитивними. Коли інші пригнічені, вони як ніколи потребують позитивної енергії. Замість того щоб уникати їх негативу, боячись ним заразитися, накрийте їх своїм позитивним настроєм і допоможіть запалити світло, щоб зробити їх день яскравим! Таким чином, ви вийдете із ситуації, зародивши ланцюгову реакцію і помноживши позитивну енергію в оточенні. Ця енергія повернеться до вас в десятикратному розмірі.

6. Несвідомий ретренінг і внутрішня цілюща робота

Іноді, щоб проходити через позитивний досвід зовні, нам необхідно розкрити і звільнитися від минулих негативних переживань, заблокованих всередині. Вправи, такі як теппінг, афірмації, НЛП і робота з дзеркалом, можуть стати хорошим початком. Подорож в себе наділене здатністю виліковувати рани, які могли бути отримані в дитинстві, в поганих відносинах або в травматичному досвіді.

Коли уражену ділянку покрити любов’ю і позитивною енергією, емоційна травма може бути вилікувана, а страх випущений. Ця робота не тільки допоможе вам знайти по-справжньому позитивний образ мислення, а й полегшить рух вперед.

7. Слідуйте за вашою пристрастю

Одна з найбільших речей, які допомагають залишатися позитивним – робити те, що ви ЛЮБИТЕ! Якщо ваша робота (або хобі) включає в себе щось, що породжує у вас почуття провини, і ви все далі віддаляєтеся від бажаного положення, то саме час перемкнутися.

Напишіть три речі, які ви любите робити, і три позитивних зміни, які ви б хотіли бачити. Порівняйте написане з вашим нинішнім стилем життя і проаналізуйте, наскільки вони збігаються. Бути в унісон з вашим серцем – це найважливіший аспект збереження позитиву протягом усього життя. Повірте нам, це робить ВСЕ набагато легше!

Джерело Power Of Positivity