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Казино 777

Казино 777 – це молодий український бренд, який розпочав свою роботу у 2023 році. Компанія пропонує насолодитись тематичними слотами, настільними іграми, спробувати свої сили з живим дилером. Працює онлайн казино 777 за ліцензією КРАІЛ №145 від 31.08.2023.

Компанія співпрацює з багатьма популярними виробниками софту. Завдяки цьому в каталозі казино представлені тисячі ігор з якісною графікою та гарним RTP (понад 96%). Грати можна через смартфон. Для цього скористайтесь мобільною версією офіційного сайту.

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Основна інформація про казино 777


 

777 казино з'явилося порівняно недавно. За короткий термін компанія встигла привернути увагу, зацікавити активних користувачів. Бренд поєднує в собі надійність, великий набір азартних розваг та вигідну бонусну політику.

Компанія легально надає всі послуги, тож сумніватися в її надійності не доводиться. Вибираючи оригінал 777казино, ви нічим не ризикуєте. Це перевірена компанія, в якій легко сфокусуватися на грі та досягти позитивного результату.

Параметри

Информація

Назва компанії

777 Україна

Рік заснування

2023

Ліцензія

КРАІЛ № 245 від 31.08.2023

Власник

СЛОТС Ю. ЕЙ

Вітальний бонус

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Адреса

03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 6

Електронна пошта

[email protected]

Мовні версії

Українська

Методи депозиту

Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay

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Як доєднатися до онлайн казино 777


Хочете почати повноцінно грати в 777 казино онлайн? Для цього достатньо виконати кілька простих дій:

  • перейти на офіційний сайт онлайн-казино;
  • клацнути на кнопку “Реєстрація”;
  • вибрати спосіб створення облікового запису (через пошту або мобільний телефон);
  • вказати потрібні дані в анкеті;
  • погодитись з правилами гри, встановленими в конторі;
  • підтвердити, що вам вже виповнився 21 рік.

Після цього натисніть червону кнопку “Реєстрація” та процедуру буде завершено. Ви зможете стати клієнтом компанії та поринути у світ захоплюючих азартних розваг. Для цього тут доступні топові ігрові автомати від провідних виробників софту.

Реєстрація проходить онлайн, нікуди йти не доведеться. Пройти її можна у будь-який час. Надалі гравцям потрібно буде пройти верифікацію в конторі. Ця процедура передбачає надання фото чи скана паспорта або  іншого документа, що підтверджує особу. Пройти верифікацію гравцю також можна через Дію або Bank ID.

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