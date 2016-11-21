Волоські горіхи назвали «брутальним» антидепресантом

Американські вчені прийшли до висновку, що волоські горіхи можуть підвищувати настрій у чоловіків. Результати роботи опубліковані в журналі Nutrients.

Відомо, що волоські горіхи є джерелом нейропротекторів, наприклад прекурсора докозагексаєнової кислоти, яка регулює роботу клітинних мембран і рівень деяких нейромедіаторів (серотонін, дофамін). Попередні дослідження також показали, що, крім профілактики функціональних захворювань (ожиріння, раку), горіхи можуть знижувати ризик депресії. Однак їх вплив на психічні функції здорових людей вивчено недостатньо. Найчастіше такі експерименти проводилися на тваринах або при патологіях.

Вчені з Університету Нью-Мексико провели перше дослідження, в якому ефекти волоських горіхів вивчалися на здорових людях і в той же час - в контексті гендерних відмінностей. Участь в ньому взяли 64 студенти різної статі. Добровольці з першої групи протягом восьми тижнів щодня їли три скибочки бананового хліба з волоським горіхом і протягом восьми наступних тижнів - без волоського горіха. Другій групі хліб з добавкою подавався у зворотному порядку. Про наявність чи відсутність горіхів у хлібі випробуваним повідомляли автори.

Через кожні вісім тижнів учасники обох груп заповнювали профіль настрою (POMS), який включав в себе 65 прикметників. Завданням студентів було оцінити почуття, які викликають стимульні слова, за п'ятибальною шкалою. Настрій студентів оцінювався по шести аспектам: тривожності, депресивності, агресії, замішання, інертності та проактивності. Потім бали перших п'яти підсумовувалися і з них віднімати бали «проактивності», в результаті вчені отримували загальний бал розладу настрою (TMD).

Аналіз раціону учасників показав, що під час експерименту юнаки самостійно скоротили прийом молочних, макаронних, хлібобулочних виробів і круп і в той же час більше споживали сою і рисове молоко. Дівчата знизили обсяг споживання молока, сиру, круп і сухофруктів. Середній приріст ваги в період споживання хліба з волоським горіхом склав 1,3 кілограма (при прийомі плацебо - 0,9 кілограма). У наступні вісім тижнів показник склав 0,4 кілограма для експериментальної і 0,5 кілограма - контрольної групи.

POMS не виявив значущих відмінностей настрою всередині груп. У той же час споживання хліба з волоським горіхом значно поліпшило настрій у чоловіків: зниження TMD склало близько 27,5 процентних пункту. Суттєвого покращення настрою у жінок при цьому не спостерігалося. Причини гендерної специфіки ефекту невідомі. На думку вчених, ясно лише, що включення в раціон волоських горіхів позитивно впливає на стан здоров'я. «Рекомендована щоденна доза - жменю», - повідомив співавтор роботи Пітер Прібіс (Peter Pribis).