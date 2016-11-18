Антиросійські санкції – аж до виконання Мінських угод

Берлін – У столиці Німеччини відбулася зустріч канцлера ФРН Анґели Меркель, президентів – США Барака Обами та Франції Франсуа Олланда, прем’єр-міністрів Великобританії Терези Мей, Іспанії Маріано Рахоя та Італії Маттео Ренці. Зокрема йшлося про врегулювання криз в Україні та Сирії, відносини з Росією, а також перспективи подальшого співробітництва з новим президентом США Дональдом Трампом у царині трансатлантичного партнерства.

Президент США Барак Обама у рамках свого міжнародного прощального турне зустрівся з європейськими лідерами перед тим, як невдовзі залишить Білий дім. Він відзначив міцні партнерські відносини країн-членів трансатлантичного альянсу.

«Прихильність Сполучених Штатів до Європи є тривалою, вона закладена у цінностях, які ми сповідуємо, цінностях, які [канцлер Німеччини] Ангела [Меркель] щойно згадала: наша прихильність демократії, принципу верховенства права, відданість гідності всіх людей у наших країнах і в цілому світі. Наш союз з партнерами по НАТО був наріжним каменем зовнішньої політики США впродовж майже 70 років – у хороші часи і в погані. Також і через президентів обох країн.

Адже Сполучені Штати мають фундаментальний інтерес до стабільності та безпеки Європи», – заявив американський президент.

Дотримуватися людських цінностей і міжнародних норм

Головними питаннями для обговорення на зустрічі були загрози з боку «Ісламської держави», тиск на Кремль у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні на Донбасі, криза в Сирії. Учасники саміту сподіваються, що в такий спосіб вони попередили щойно обраного президента США Дональда Трампа про необхідність протистояти Росії у випадках, коли вона відхилятиметься від людських цінностей і міжнародних норм, як конфлікти щодо України та Сирії. Учасники зустрічі узгодили свої позиції щодо антиросійських санкцій і застерегли Трампа, що нині – не час від них відмовлятися. Санкції мають застосовувати доти, поки Росія повністю не виконає своєї частини Мінських угод.



Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Маттео Ренці перед початком зустрічі. Берлін, 18 листопада 2016 року

Ця спільна заява є важливою, зазначає старший директор програм берлінського Фонду Маршалла «Німеччина – США» Йорг Форбріґ.

«Вона виражає основоположну позицію учасників, на котрій вони ще раз наголосили і посилили її. Звичайно, щодо санкцій, то це питання вирішуватиме новий президент США. Щодо європейців, котрі на зустрічі були представлені чотирма країнами… – вони сьогодні висловили свою позицію щодо санкцій. Остаточне рішення щодо цього, можливо, буде ухвалене вже в грудні, на зустрічі у верхах у Брюсселі», – пояснив Йорг Форбріґ.

Питання санкцій проти Росії порушували також і напередодні саміту – під час зустрічі Барака Обами та Анґели Меркель.

Президент США на прес-конференції зазначив: «Ми обговорювали важливість збереження санкцій доти, поки Росія не виконає зобов’язань щодо Мінських угод.

Ми продовжуємо підтримувати Україну і вважаємо, що кожна країна має право самостійно розпоряджатися власною долею».

Конструктивні підходи, але й протистояння

Зустріч у Берліні стала першою можливістю для європейських лідерів разом обговорити результати і можливі наслідки перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Вони сподіваються, що новий господар Білого дому дотримуватиметься конструктивного підходу у відносинах із Росією та протистоятиме їй у разі необхідності.

Тим часом німецькі експерти і політологи здебільшого однаково оцінюють зустріч Обами з європейськими колегами. Зокрема професор Берлінського інституту східноєвропейських досліджень Клаус Зеґберс у розмові з Радіо Свобода не передбачає ухвалення певних рішень, обов’язкових для виконання.

«У європейців немає єдності (щодо зовнішньої політики – ред.). Передусім ідеться про те, щоб колеги з Берліна, Лондона, Парижа, Мадрида та Рима ще раз попрощалися з президентом. Одержавши можливість зустрітись, вони, звичайно, обговорили актуальний перебіг подій, абсолютно заплутану і безвихідну ситуацію в Сирії, де Росія відіграє важливу, але аж ніяк не позитивну роль, як і складну ситуацію в Україні, де не очікується певного поступу, крім іншого через те, що немає визначальних змін ані з українського, ані з російського боку», – сказав німецький політолог.

Учасників саміту почули у Вашингтоні. Після закінчення переговорів у Берліні Білий дім повідомив, що штрафні санкції мають залишатися доти, поки Росія не виконає всі зобов’язання за Мінськими угодами, повідомила «Німецька хвиля». У документі, за підсумками саміту, наголошується на стурбованості порушеннями режиму тиші на Донбасі. Ідеться також про запровадження заходів посиленої безпеки та проведення вільних виборів на нині окупованій частині Донбасу.

Країни ЄС і США наполягають на дипломатичному розв’язанні кризи в Україні та Сирії. Але, за повідомленнями інформагенцій, на переговорах у Берліні не йшлося про запровадження нових санкцій проти Росії через її військові дії у Сирії. Натомість європейські лідери та Барак Обама вимагають припинення бомбардувань сирійського міста Алеппо та доправлення туди гуманітарної допомоги.