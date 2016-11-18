Антиросійські санкції – аж до виконання Мінських угод

Дата публікації 18.11.2016 | Автор Volodymyr Romaniuk
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Берлін – У столиці Німеччини відбулася зустріч канцлера ФРН Анґели Меркель, президентів – США Барака Обами та Франції Франсуа Олланда, прем’єр-міністрів Великобританії Терези Мей, Іспанії Маріано Рахоя та Італії Маттео Ренці. Зокрема йшлося про врегулювання криз в Україні та Сирії, відносини з Росією, а також перспективи подальшого співробітництва з новим президентом США Дональдом Трампом у царині трансатлантичного партнерства.

Президент США Барак Обама у рамках свого міжнародного прощального турне зустрівся з європейськими лідерами перед тим, як невдовзі залишить Білий дім. Він відзначив міцні партнерські відносини країн-членів трансатлантичного альянсу.

«Прихильність Сполучених Штатів до Європи є тривалою, вона закладена у цінностях, які ми сповідуємо, цінностях, які [канцлер Німеччини] Ангела [Меркель] щойно згадала: наша прихильність демократії, принципу верховенства права, відданість гідності всіх людей у наших країнах і в цілому світі. Наш союз з партнерами по НАТО був наріжним каменем зовнішньої політики США впродовж майже 70 років – у хороші часи і в погані. Також і через президентів обох країн.

Адже Сполучені Штати мають фундаментальний інтерес до стабільності та безпеки Європи», – заявив американський президент.

Дотримуватися людських цінностей і міжнародних норм

Головними питаннями для обговорення на зустрічі були загрози з боку «Ісламської держави», тиск на Кремль у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні на Донбасі, криза в Сирії. Учасники саміту сподіваються, що в такий спосіб вони попередили щойно обраного президента США Дональда Трампа про необхідність протистояти Росії у випадках, коли вона відхилятиметься від людських цінностей і міжнародних норм, як конфлікти щодо України та Сирії. Учасники зустрічі узгодили свої позиції щодо антиросійських санкцій і застерегли Трампа, що нині – не час від них відмовлятися. Санкції мають застосовувати доти, поки Росія повністю не виконає своєї частини Мінських угод.

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Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Маттео Ренці перед початком зустрічі. Берлін, 18 листопада 2016 року

Ця спільна заява є важливою, зазначає старший директор програм берлінського Фонду Маршалла «Німеччина – США» Йорг Форбріґ.

«Вона виражає основоположну позицію учасників, на котрій вони ще раз наголосили і посилили її. Звичайно, щодо санкцій, то це питання вирішуватиме новий президент США. Щодо європейців, котрі на зустрічі були представлені чотирма країнами… – вони сьогодні висловили свою позицію щодо санкцій. Остаточне рішення щодо цього, можливо, буде ухвалене вже в грудні, на зустрічі у верхах у Брюсселі», – пояснив Йорг Форбріґ.

Питання санкцій проти Росії порушували також і напередодні саміту – під час зустрічі Барака Обами та Анґели Меркель.

Президент США на прес-конференції зазначив: «Ми обговорювали важливість збереження санкцій доти, поки Росія не виконає зобов’язань щодо Мінських угод.

Ми продовжуємо підтримувати Україну і вважаємо, що кожна країна має право самостійно розпоряджатися власною долею».

Конструктивні підходи, але й протистояння

Зустріч у Берліні стала першою можливістю для європейських лідерів разом обговорити результати і можливі наслідки перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Вони сподіваються, що новий господар Білого дому дотримуватиметься конструктивного підходу у відносинах із Росією та протистоятиме їй у разі необхідності.

Тим часом німецькі експерти і політологи здебільшого однаково оцінюють зустріч Обами з європейськими колегами. Зокрема професор Берлінського інституту східноєвропейських досліджень Клаус Зеґберс у розмові з Радіо Свобода не передбачає ухвалення певних рішень, обов’язкових для виконання.

«У європейців немає єдності (щодо зовнішньої політики – ред.). Передусім ідеться про те, щоб колеги з Берліна, Лондона, Парижа, Мадрида та Рима ще раз попрощалися з президентом. Одержавши можливість зустрітись, вони, звичайно, обговорили актуальний перебіг подій, абсолютно заплутану і безвихідну ситуацію в Сирії, де Росія відіграє важливу, але аж ніяк не позитивну роль, як і складну ситуацію в Україні, де не очікується певного поступу, крім іншого через те, що немає визначальних змін ані з українського, ані з російського боку», – сказав німецький політолог.

Учасників саміту почули у Вашингтоні. Після закінчення переговорів у Берліні Білий дім повідомив, що штрафні санкції мають залишатися доти, поки Росія не виконає всі зобов’язання за Мінськими угодами, повідомила «Німецька хвиля». У документі, за підсумками саміту, наголошується на стурбованості порушеннями режиму тиші на Донбасі. Ідеться також про запровадження заходів посиленої безпеки та проведення вільних виборів на нині окупованій частині Донбасу.

Країни ЄС і США наполягають на дипломатичному розв’язанні кризи в Україні та Сирії. Але, за повідомленнями інформагенцій, на переговорах у Берліні не йшлося про запровадження нових санкцій проти Росії через її військові дії у Сирії. Натомість європейські лідери та Барак Обама вимагають припинення бомбардувань сирійського міста Алеппо та доправлення туди гуманітарної допомоги.

Джерело Радіо Свобода

Опубліковано у Головні новини, Події, Політика, Світ, Україна | Теґи: , , , , , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.