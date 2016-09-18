Як тиша впливає на мозок людини

За даними деяких досліджень, перебування у тиші протягом дня сприяє розкриттю потенціалу людини: активізує пам'ять, допомагає аналізувати інформацію і навіть стимулює ріст клітин мозку.

Гучні звуки погано впливають на мозок і тіло. Дослідження показують, що шумове забруднення приводить до підвищення артеріального тиску, порушення сну і провокує хвороби серця. Вивчаючи довгостроковий вплив шуму, вчені попутно з'ясували, як позначається на організмі його відсутність.

Деніел Гросс (Daniel A. Gross) з видання Nautilus докладно описав [¹] позитивний вплив тиші на мозок людини. Він зібрав кілька досліджень, де вивчався вплив музики, білого шуму та інших звуків, в яких були отримані цікаві результати.

Ось три головних переваги тиші:

Ріст нових клітин мозку

Піддаючи групи мишей впливу різних шумів, регенеративний біолог Імке Кірстен (Imke Kirste) з Університету Дюка планувала використовувати тишу в якості контрольного фактора.

Але з'ясувалося, що, коли миші проводили по дві години на день в тиші, у них з'являлися нові клітини в гіпокампі. Ця частина мозку бере участь у формуванні емоцій і переході інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу.

Ми виявили, що тиша дійсно допомагає новоствореним клітинам інтегруватися в систему, перетворюючись в нейрони.

Імке Кірстен, регенеративний біолог

Активізація пам'яті

Навіть коли навколо ні звуку, наш мозок надзвичайно чутливий. Наприклад, ви слухаєте свою улюблену пісню і вона раптово обривається. Якщо ви добре знаєте мелодію і слова, то вона продовжить грати у вас в голові.

Витягуючи з пам'яті знайомі акорди і текст, мозок створює ілюзію звучання. На сторінках Nautilus це пояснюється тим, що слухова кора головного мозку продовжує напружено працювати. Навіть якщо у ваші вуха не надходить жодних звуків, мозок завжди знайде спосіб залишатися активним.

Стимулювання рефлексії

Коли мозок не стикається із зовнішніми подразниками, він перестає фокусуватися і переходить в «режим сортування». Це не означає, що він повністю відключається. Навпаки. Перебуваючи в стані спокою, мозок збирає і обробляє інформацію. Це називається рефлексією.

Зовнішні звукові збудники змушують мозок слухати. Якщо навколо тихо, наш мозок змушений прислухатися до того, що відбувається всередині нас.