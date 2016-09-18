Вибух у центрі Нью-Йорку: постраждали 29 осіб

Дата публікації 18.09.2016 | Автор Volodymyr Romaniuk
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В результаті вибуху, що прогримів у суботу ввечері в центрі Нью-Йорка, на Манхеттені, поранення різного ступеня тяжкості отримали 29 осіб, стан одного постраждалого - тяжкий.

Точних даних про причини вибуху поки немає. За повідомленням CNN, що приводиться з посиланням на джерела в поліції, правоохоронці не виключають, що це могла бути детонація вибухового пристрою, закладеного в сміттєву урну між 23-ю вулицею і 6-ю авеню, поблизу будівлі, що ремонтується, яка належить "Асоціації незрячих громадян".

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Евакуйовано жителів двох прилеглих до місця вибуху будинків.

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Пізніше місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили про виявлення другого вибухового пристрою. Це пристрій на базі скороварки з дистанційним детонатором, роль якого виконує мобільний телефон.

Вибух на Манхеттені стався через 11 годин після спрацьовування саморобного вибухового пристрою в Нью-Джерсі.

Як повідомлялося раніше, пристрій, що зроблений з металевої трубки, вибухнув в сміттєвому баку близько 9:30 ранку за місцевим часом, незадовго до початку благодійного марафону на користь ветеранів морської піхоти США.

Опубліковано у Події, Світ | Теґи: , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.