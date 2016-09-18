Українець Олександр Усик став чемпіоном світу за версією WBO

Перемогою українського боксера закінчився у польському Гданську поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі, в якому зустрічалися Олександр Усик та поляк Кшиштоф Ґловацький.

Поєдинок тривав усі регламентовані 12 раундів. Усик мав перевагу в більшості раундів і переміг за очками одноголосним рішенням суддів (рахунки суддівських записів – 119:109, 117:111, 117:111).

Кримчанин, який залишається вірним батьківщині, живучи на окупованому Росією півострові, виступав у синьо-жовтій формі з великим тризубом.

До зустрічі з Усиком Ґловацький мав 26 перемог і жодної поразки на професійному рингу. Для українця ця перемога стала ювілейною, десятою серед професіоналів, але першою, здобутою за повні 12 раундів. Дотепер усі бої Олександр Усик завершував достроково.