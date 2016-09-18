У Природознавчому музеї Берліна ожили динозаври (ВІДЕО)

А що, якби раптом перед вами постав справжній динозавр? Це стало можливим у берлінському Музеї історії природи, де відвідувачі мають нагоду побачити, як велетенські скелети перетворюються на живих тварин.

Завдяки обладнанню для віртуальної реальності можна побачити Жираффатитана-зауропода, гігантського динозавра, що жив 150 мільйонів років тому, а також інших тварин Юрського періоду, які рухаються та взаємодіють з оточенням…

Віланд Гольфельдер, технічний директор інженерного центру компанії Google у Мюнхені:

Цей берлінський Жираффатитан стоїть тут у вигляді скелета. Під час анімації скелет раптом перетворюється на живу тривимірну тварину. Завдяки 3D окулярам можна побачити, як динозавр пересувається і рухається у ваш бік, махаючи хвостом. Глядач має зовсім нову уяву про те, як насправді виглядала ця тварина, коли була живою.

Музей об‘єднав зусилля із вже запущеним проектом додатку Google Art and Culture, який має на меті відцифрувати експозиції в музеях усього світу.

Йоганнес Фоґель, директор Музею історії природи в Берліні:

Гра з віртуальною реальністю дозволяє мати глибше розуміння і розповісти історії детальніше. Дива природи стають зрозумілішими для деяких наших відвідувачів.

Експозицію та відео віртуальної реальності можна подивитися у додатку Google Arts and Culture та на вебсайті музею.

Загалом 50 музеїв беруть участь у цьому проекті Google, який об‘єднав 300 тисяч фото, документів та відео, доступних кожному, хто має інтернет, або через смартфонний додаток Google Arts & Culture для систем Apple та Android.