Тривога різко збільшує шанси на рак у чоловіків

Дослідники з'ясували, що чоловіки, які страждають від генералізованого тривожного розладу, значно більше піддаються ураженню раком, аніж ті, хто не стикався з цією психічною недугою.

Із висновками дослідників з Кембріджського університету нас знайомить The Telegraph. У центрі уваги вчених опинився зв'язок генералізованого тривожного розладу (ГТР) з онкологічними захворюваннями. Дослідження торкнулося близько 16 тис. чоловік у віці старше 15 років. Виявилося, що представники чоловічої статі, які страждають від ГТР, мали в два рази вищі шанси померти від раку, ніж ті, хто не схильний до цього психічного захворювання. При проведенні дослідження також враховувалися й інші чинники, що збільшують ризик раку, серед яких куріння, вживання алкоголю і низька фізична активність.

Говорячи про причини явища вчені вказують на те, що генералізований тривожний розлад веде до ослаблення організму в цілому та імунної системи зокрема. Таким чином, людина стає більш вразливою до онкологічних захворювань.

Дослідження виявило ще одну примітну особливість: вчені не змогли знайти зв'язок між ГТР і раковими захворюваннями у жінок. За словами провідного автора дослідження Олівії Ремес (Olivia Remes), останні уникають проблем з онкологією, так як, зіткнувшись з ГТР, частіше звертаються до лікарів. У той же час чоловіки намагаються впоратися з проблемою самостійно.

Генералізований тривожний розлад є психічним розладом, який характеризується загальною постійною тривогою, при цьому остання може бути не пов'язана з конкретними ситуаціями. У разі захворювання людина часто стикається з нервозністю, тремтінням, м'язовою напругою, пітливістю, запамороченням і дискомфортом в районі сонячного сплетіння.

Самі ж вчені говорять, що зараз ГТР не приділяється належна увага, хоча на це захворювання страждає величезна кількість людей. Відзначимо, що в деяких випадках ця хвороба не вимагає медикаментозної терапії - достатньо простої розмови з фахівцем. З іншого боку, є високі шанси переростання хвороби в хронічну форму, що вимагає тривалого лікування.