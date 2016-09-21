Секрет успіху Річарда Бренсона

Успішні люди починають рухатися до мети ще до того, як вирішать, що вони готові до цього.

У 1966 році один шістнадцятирічний юнак, що страждає на дислексію, кинув навчання. Разом зі своїм приятелем він вирішив випускати журнал для студентів і незабаром почав заробляти за рахунок продажу реклами місцевим підприємствам. На перших порах грошей не вистачало, і офісом їм служив підвал церкви.

Чотири роки по тому, перебуваючи в пошуках напрямків для зростання, він почав поширювати серед студентів, які купували журнал, касети з музикою. Записи продавалися так добре, що вже в наступному році він зумів відкрити свій перший музичний магазин. Продажем касет він займався два роки, а потім вирішив заснувати власний музичний лейбл і студію звукозапису, яку здавав у оренду місцевим виконавцям, в тому числі хлопцеві на ім'я Майк Олдфілд. Саме там Олдфілд створив свій хіт Tubular Bells, який став першим релізом нового лейбла. Було продано більше 5 млн копій.

Наступні 10 років юнак присвятив розвитку лейбла, видавши альбоми таких гуртів, як Sex Pistols, Culture Club і Rolling Stones. Мимохідь він пробував освоювати і нові напрямки: авіаперевезення, залізні дороги, мобільні телефони і т.п. Через 50 років під його керівництвом працювали більше 400 компаній.

Сьогодні цей юнак, який кинув школу і наполегливо намагався створити щось нове, незважаючи на брак досвіду і знань, став мільярдером. Його звуть сер Річард Бренсон.

Як я зустрів сера Річарда Бренсона

Два тижні тому я увійшов у конференц-зал і сів у трьох метрах від Бренсона. Навколо нас була добра сотня людей, але здавалося, що ми розмовляємо в моїй вітальні. Він сміявся. Його відповіді здавалися спонтанними і щирими.

У якийсь момент Бренсон вирішив розповісти про те, як він заснував Virgin Airlines, і ця історія, здається, ідеально описує його підхід до бізнесу і життя. Ось що він розповів:

Мені було добре за двадцять, так що я вже займався бізнесом, але ніхто ще нічого про мене не знав. Я збирався на Віргінські острови, де мене чекала дуже красива дівчина, - тому мені було дуже важливо потрапити туди вчасно.

Але в аеропорту виявилося, що мій рейс - останній в цей день - скасований через технічне обслуговування або чогось в цьому роді. Я подумав, що це якась нісенітниця, тому пішов і орендував чартер на Віргінські острови, - хоча грошей на це у мене не було.

Тоді я взяв невелику дошку, написав на ній «Virgin Airlines. $ 29» і підійшов до решти пасажирам скасованого рейсу. Я продав квитки на інші місця в літаку, потім використав ці гроші, щоб оплатити чартер, і того ж вечора всі ми були на Віргінських островах.

- Річард Бренсон

Через кілька миттєвостей я стояв з ним пліч-о-пліч (в ньому приблизно метр вісімдесят зросту) і дякував йому за те, що він погодився поділитися з нами досвідом.

Звички успішних людей

Поговоривши з нашою групою, Бренсон відправився за круглий стіл з експертами різних галузей, щоб обговорити бізнес майбутнього. Поки всі навколо хизувалися знанням ділового жаргону і пропонували складні ідеї, Бренсон говорив щось на кшталт: «До біса все, берись і роби». І тут же: «А чому це ми не можемо видобувати корисні копалини на астероїдах».

Спостерігаючи за ними, я раптом зрозумів, що єдина людина за столом, ще не звучала сиромудро, також був єдиним мільярдером. І це змусило мене замислитися: у чому ж різниця між Бренсоном та іншими тут?

І головна відмінність, як мені здається, ось у чому:

Коли Бренсон говорить «До біса все, берись і роби» - це не просто слова. Він твердо дотримується цього принципу в життя. Він кидає школу і починає свій бізнес. Він випускає під своїм лейблом Sex Pistols, коли всі інші говорять, що їх музика надто суперечлива. Він наймає літаки, коли у нього немає грошей.

Поки інші сумніваються або вважають, що ще не час діяти, Бренсон починає працювати. Він знає, як припинити прокрастинувати і зробити перший крок - навіть якщо він здасться безглуздим.

Звичайно, Бренсон - досить екстремальний приклад, але у нього можна дечому повчитися.

Якщо спробувати описати звички успішних людей однією фразою, вийде ось що:

успішні люди починають рухатися до мети ще до того, як вирішать, що вони готові до цього

І вже якщо хто-небудь коли-небудь втілював цю ідею максимально повно, так це Бренсон. Навіть назву своєї бізнес-імперії - Virgin - він вибрав тому, що за часів її заснування і він сам, і його партнери були повними «незайманими» в тому, що стосується бізнесу.

Бренсон створив так багато підприємств, компаній, благодійних організацій та експедицій, що було б просто неможливо відчувати себе досить кваліфікованим, щоб все це провернути. Чесно кажучи, навряд чи він був достатньо підготовлений навіть для одного з них. Він ніколи не керував літаком і нічого не знав про проектування, але все-таки заснував авіакомпанію. Він служить прекрасним доказом того, що насправді «обрані» обирають себе самі.

Якщо ви працюєте над чимось важливим, то ви ніколи не будете відчувати себе готовим. Побічний ефект дійсно складної роботи полягає в тому, що вас одночасно тягнуть в різні боки захват і сумнів.

Хочете ви того чи ні, ви будете почувати себе невпевненим, неготовим і недостатньо кваліфікованим. Але насправді вам цілком достатньо того, що ви вже знаєте і вмієте. Ви можете скільки завгодно планувати, прораховувати і відкладати старт, але щоб почати, вистачить і того, що у вас є зараз. Неважливо, яка ваша мета: намагаєтеся ви відкрити бізнес, скинути зайву вагу, написати книгу або досягти ще чогось. Ви самі, ваші досвід і знання вже зараз досить гарні, щоб взятися за справу.

Всі ми починаємо однаково: ні грошей, ні ресурсів, ні контактів, ні досвіду. Різниця в тому, що деякі люди вирішують почати саме зараз - не дивлячись ні на що.

Де б ви не були і чим би не займалися - почніть свій шлях перш, ніж вирішите, що готові.