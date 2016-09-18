На пальцях: Чому в деяких країнах демократія не працює? (ВІДЕО)

Що відбувається, коли демократією керують зверху, і чому в деяких країнах партії - це тільки видимість.

Парламентська демократія - це система, у якій представлені різніманітні погляди. Люди подібних поглядів об'єднуються у партії. Партії змагаються за голоса людей, займають місця у парламенті та формують Уряд.

Та в деяких країнах все відбувається навпаки. Влада створює партію підтримки самої себе. Аміністративний ресурс дозволяє цій партії стати головною силою. Залишається одна велика партія і декілька маленький, що називають себе опозиційними.

Ці партії обмежені у своїх діях: вони знають кого можна критикувати, а кого - ні та схвалюють закони, написані кимось іншим.

У таких країнах немає жодної справжньої патрії, а вся влада зосереджена в одних руках. Вони створюють партії та керують ними. А при потребі - знищують.