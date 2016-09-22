Google перезентувала свій новий месенджер Allo (ВІДЕО)

21 вересня компанія Google представила новий месенджер Google Allo для пристроїв під управлінням iOS та Android. Ось все, що вам потрібно про це знати.

Месенджер Allo був представлений на конференції для розробників Google I/O 2016, яка проходила в Каліфорнії з 18 по 20 травня. Спочатку передбачалося, що він стане доступний влітку 2016 року. Allo прив'язується до вашого номера телефону, а не до облікового запису в Google.

Головне - розумний помічник

Google Allo використовує машинне навчання і новий голосовий помічник Google Assistant (попереджаємо: він може встрявати у ваші розмови з друзями). Це менеджер, що сам навчається - з часом він почне розуміти вас краще і швидше знаходити відповіді виходячи з контексту. Як і кожному віртуального помічника, йому можна ставити питання безпосередньо - наприклад, просити поставити будильник, забронювати столик або знайти що-небудь в Інтернеті. Прямо зараз функції розумної відповіді і Google Assistant не підтримують жодної мови окрім англійської, але розробники обіцяють, що це ненадовго.

Що ще вміє Allo?

Тут є так звані Expressions, що є чимось на зразок стікерів і емодзі - користувач може відправляти фотографії і замальовки, а також замальовки на фотографіях.

Крім того, в Allo вбудована просунута система розпізнавання образів Google. Вона здатна визначити, що зображено на знімку, і запропонувати користувачеві декілька відповідних варіантів відповіді (наприклад: «який милий котик!»).

А ще він підказує відповіді, іноді додаток пропонує кілька кнопок з найбільш імовірним текстом відповідей. Ця функція теж доступна лише англійською.

Конфіденційність

У мессенджері Google передбачений режим інкогніто, що дозволяє спілкуватися в чатах, захищених за допомогою наскрізного шифрування, використовувати приховані оповіщення і повідомлення з обмеженим терміном зберігання. При цьому роботи Google зможуть прочитати вашу переписку незважаючи ні на що - в Google це пояснюють необхідністю навчати штучний інтелект. Саме тому Едвард Сноуден настійно не рекомендує користуватися цим месенджером.