Financial Times: 50 днів Трампа, які здригнуть світ

"Через 50 днів ми дізнаємося, чи вдасться Дональду Трампу провернути найграндіозніший зрив чужих планів в американській історії. Гілларі Клінтон - єдина перешкода, яка відділяє світ від прірви, в яку втягне його Трамп", - пише оглядач The Financial Times Едвард Люс.

Автор чекає, що пані Клінтон буде повторювати свої слогани - закликати будувати мости, а не стіни, завіряти, що разом ми сильніші. Але ці ідеї "практично нічого не говорять нам про те, що вона стане робити". Таким чином, успіх пані Клінтон буде залежати від того, чи виявить Трамп властиву йому недисциплінованість.

Люс прогнозує: якщо на передвиборних дебатах на наступному тижні "Трамп зможе втриматися від залякування пані Клінтон і нічим не зачепити численні страти американського суспільства, преса оголосить його переможцем".

Тим часом зараз Гілларі Клінтон одужує від пневмонії.

Якщо в найближчі дні вона оступиться, кашляне чи чхне, це може означати для неї політичну смерть

На думку автора, в поточну ситуацію, що складася винна сама Клінтон: "її інстинктивна скритність стимулює конспірологічні теорії, на які Трамп - великий майстер". Не дивно, що виборці сумніваються в її чесності. "Якщо це конкурс, в якому переможе" найменш непопулярний", то пані Клінтон здатна його програти. Трампу достатньо всього лише сім тижнів стримувати свій мерзенний характер. Більшості людей таке було б нескладно. Але Трамп здатний повернутися до поганої звички", - йдеться у статті.

"Можливо, США ось-ось виберуть президентом ксенофоба, який гордий своїм невіглаством", - йдеться у статті The Financial Times.

"Тепер вся надія на колишню здатність Гілларі Клінтон знайти свою кращу бойову форму в момент, коли вона загнана у кут", - пише Люс.