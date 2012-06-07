Новини України. 7 червня. Українці Варшави організують акцію проти диктатури в Україні в день відкриття Євро-2012, 8 червня.

Про це повідомив поет Андрій Любка у Фейсбуці.

“Українська громада Варшави організує в центрі міста просвітницьку акцію “Євро в Україні — бенкет під час чуми”, – написав він.

Повідомляється, що в рамках акції футбольним вболівальникам будуть роздаватися листівки польською та англійською мовою з закликом “не залишати Україну наодинці з диктатурою та злом”.

“Заклик стосуватиметься європейців та європейських політиків, зокрема, українці попросять їх бойкотувати українську владу, яка встановлює в країні авторитаризм, а натомість вболівати і підтримати Україну та український народ”, – йдеться у повідомленні.

Акція розпочнеться о 13:30 біля Королівського замку у Варшаві та рушить центром Варшави до Національного стадіону.

За матеріалами Українська правда