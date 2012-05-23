Новини України. 23 травня. Дніпропетровець Валерій Рудковський, якому під час теракту 27 квітня вибухом відірвало ліву руку, готується підбирати собі протез.

Коли прогримів вибух, чоловік разом з дружиною переходив пр. К. Маркса. Жінка не постраждала, оскільки чоловік закрив її від уламків бетонної урни собою, повідомляє Сегодня.

Як розповів Валерій Рудковський, протез його руки – це буде пристрій третього покоління – повністю електронний. Ним керуватиме мікропроцесор, підключений до нервових закінченнь кукси.

«Є 4 фірми в Києві, де можна замовити протез і одна в Москві. Так що всі варіанти ще треба оцінити: поговорити з фахівцями, які працювали з цими фірмами, поспілкуватися з людьми, які користувалися їх послугами, поінтернетити. Це ж протез складний. Одна справа в Києві – сів на поїзд і поїхав, а інша – в Москві», – каже Валерій Владиславович і додає, що він схильний більше довіряти українським фахівцям.

«У Москву не хотілося б їхати, я навіть за радянських часів намагався транзитом через неї проскочити і надовго там не затримуватися», – сміється він.

Зараз чоловік продовжує лікування в лікарні Мечникова, однак з рукою це вже не пов’язано. «Виявилися інші болячки, тому лікарі сказали, що поки не підлатають мене, то додому не відпустять», – жартує Валерій Владиславович.

Крім нього в лікарні все ще лікують і постраждалу від вибуху пенсіонерку Ларису Гроздь. У неї уламками урни сильно пошкоджені ноги. Вони все ще в гіпсі і жінка поки пересувається насилу.

Нагадаємо, 27 квітня в Дніпропетровську прогриміли чотири вибухи. В результаті НП, за даними МОЗ, постраждали 30 людей, 26 з них були госпіталізовані.