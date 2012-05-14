Новини України. 14 травня. У Тернополі 12 травня відбулося традиційне загальноміське свято випускників, “Випускник – 2012”. В урочистій ході центральними вулицями міста взяли участь 1 779 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Святковий супровід випускникам створювали муніципальний оркестр “Волі”, духовний оркестр Тернопільського військового гарнізону та ансамбль мажореток ПК “Березіль”.

Колону очолив міський голова Тернополя Сергій Надал. Участь у параді взяли члени виконавчого комітету міськради, депутати органів місцевого самоврядування. Попереду крокували золоті та срібні медалісти, активні учасники учнівського самоврядування.

На центральному стадіон міський голова вручив відзнаки міської ради призерам Всеукраїнських предметних олімпіад, активістам учнівського самоврядування. Нагороди від очільника міста отримали і цьогорічні переможці традиційного конкурсу на кращий вишитий костюм. Під час урочистостей на трибунах стадіону зібралось близько п’яти тисяч рідних та знайомих випускників. Святковий настрій для усіх присутніх подарував гурт “Моторола”.

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