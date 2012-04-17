Новини здоров’я. 17 квітня. Вживання червоного вина не тільки приносить задоволення – воно сприяє підтримці здорової ваги, вважають американські дослідники.

Речовина, звана піцеатаннолом, що міститься в червоному вині, затримує утворення нових жирових клітин і їх визрівання в повноцінні клітини жиру.

Це відбувається за допомогою блокування здатності інсуліну активувати гени, які необхідні для успішного формування та розвитку жирових клітин. На думку вчених, ця речовина також захищає організм від хвороб серця, раку та нейродегенеративних захворювань.

«У присутності піцеатаннолу ми спостерігали затримку і придушення зростання нових клітин жиру. Речовина впливає на роботу генів і дію інсуліну під час ліпогенезу – процесу, в ході якого дозрівають молоді клітини жиру», – пояснили дослідники з університету Пурдю, США.

За матеріалами zdravoe