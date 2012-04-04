Новини політики. 4 квітня. Депутати Італійської Республіки просять відмовити у видачі Україні екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.
Про це повідомив глава Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький з посиланням на парламентську агенцію Agenparl.
Таке звернення, за його словами, підписали депутати Джанні Вернетті і Бенедетто Делла Ведова у парламентському запиті до міністра закордонних справ Джуліо Терці, міністра юстиції Паоли Северіно та міністра внутрішніх справ Аннамарії Канчельєрі.
“Очевидно, що прохання української влади заарештувати Авакова, на жаль, вписується в список арештів, який поступово збільшується, з явних політичних мотивів, починаючи з тієї ж Юлії Тимошенко“, – цитує агентство депутатів парламенту.
Як відомо, Аваков був заарештований в Фрозіноні, на прохання українських судових органів та на підставі ордеру Інтерполу.
Депутати італійського парламенту попросили розглянути можливість надання політичного притулку українському політику, якщо він про це попросить.
За матеріалами Українська правда
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