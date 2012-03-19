Volkswagen вже тестує авто, яке “їсть” менше 1 літри на 100 км

Новини авто. 19 березня. Фотографи-шпигуни "зловили" в об'єктиви своїх фотокамер найекономніший автомобіль Volkswagen: споживання - 0,9 л на 100 км.

Прототоп побудований на базі концепт-кара XL1, представленого в минулому році на автосалоні в Катарі. Автомобіль споживає лише 0,9 літра палива на 100 км шляху, а викиди CO2 в атмосферу в нього складають 24 г/км.

Подібних результатів новинці допомагає домогтися унікальна гібридна установка. Вона складається з 48-сильного дизельного агрегату, електромотора потужністю в 27 к.с., літієво-іонних акумуляторів і семиступінчастої коробки перемикання передач DSG. Виключно на електротязі машина може проїхати до 35 км. Заряджати її можна від будь-якої побутової розетки.

Кузов концепту складається майже повністю з вуглепластику, що зробило машину вкрай легкою. Більше того, коефіцієнт аеродинамічного опору XL1 становить лише 0,186.

За попередніми даними, у продажу серійна версія Volkswagen XL1 з'явиться в 2013. Модель випустять тиражем всього в сто екземплярів.