Volkswagen вже тестує авто, яке “їсть” менше 1 літри на 100 км

Дата публікації 19.03.2012 | Автор Bohdan Shved
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Новини авто. 19 березня. Фотографи-шпигуни "зловили" в об'єктиви своїх фотокамер найекономніший автомобіль Volkswagen: споживання - 0,9 л на 100 км.

Гібрид Volkswagen "їсть" менше літри на 100 км

Прототоп побудований на базі концепт-кара XL1, представленого в минулому році на автосалоні в Катарі. Автомобіль споживає лише 0,9 літра палива на 100 км шляху, а викиди CO2 в атмосферу в нього складають 24 г/км.

Подібних результатів новинці допомагає домогтися унікальна гібридна установка. Вона складається з 48-сильного дизельного агрегату, електромотора потужністю в 27 к.с., літієво-іонних акумуляторів і семиступінчастої коробки перемикання передач DSG. Виключно на електротязі машина може проїхати до 35 км. Заряджати її можна від будь-якої побутової розетки.

Кузов концепту складається майже повністю з вуглепластику, що зробило машину вкрай легкою. Більше того, коефіцієнт аеродинамічного опору XL1 становить лише 0,186.

За попередніми даними, у продажу серійна версія Volkswagen XL1 з'явиться в 2013. Модель випустять тиражем всього в сто екземплярів.

За матеріалами autonews

Опубліковано у Авто | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Коментарі

  1. Петро коментує:
    19.03.2012 о 21:54

    у 2103 ?????