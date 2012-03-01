Уряд Азарова йде у напрямку до дефолту – екс-глава Мінфіну

Новини політики. 1 березня. Екс-глава Мінфіну вважає, що сьогодні уряд Миколи Азарова йде у напрямку до дефолту.
Про це повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ.
«Збирати гроші з банків, продаючи їм облігації внутрішньої позики - 13,5% до 14%, ставки по цих облігаціях, надзвичайно складно бюджету обслуговувати такі позики, дешевше ніхто не купує. Тобто, рух по цьому шляху, подальше нарощування державного боргу - це, все одно, шлях до дефолту, і ми таки рухаємося цим шляхом", - заявив екс-міністр фінансів Віктор Суслов.
У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков заявив, що в країні немає економічної кризи.
"Давайте виходити з того, що, по-перше, у нас немає економічної кризи. Те, що у вас носить назву програма "Вихід з кризи" - це відпрацювання вашої програми, вашого каналу як опозиційного каналу. Жоден іноземний фахівець, ніхто не визначив Україну як кризову країну", - заявив регіонал.
Коментарі
В Украине одна перманентная крыза и она исходит от унаследованой системы власти. И всё это завязано на политической и экономической несвободе. Ибо с одной стороны, власть панически боится укрепления экономической независимости населения (нищими и зависящими от выплат легче управлять), а с другой стороны- дерёт деньги с мелких и средних предпринимателей, потому, что крупные не дают.