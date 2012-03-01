Уряд Азарова йде у напрямку до дефолту – екс-глава Мінфіну

Дата публікації 01.03.2012 | Автор Dasha Bakay
  • Facebook
  • Twitter
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Яндекс.Закладки
  • В закладки Google
  • email
  • Add to favorites

Новини політики. 1 березня. Екс-глава Мінфіну вважає, що сьогодні уряд Миколи Азарова йде у напрямку до дефолту.

Суслов: ми таки рухаємося шляхом дефолту

Про це повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ.

«Збирати гроші з банків, продаючи їм облігації внутрішньої позики - 13,5% до 14%, ставки по цих облігаціях, надзвичайно складно бюджету обслуговувати такі позики, дешевше ніхто не купує. Тобто, рух по цьому шляху, подальше нарощування державного боргу - це, все одно, шлях до дефолту, і ми таки рухаємося цим шляхом", - заявив екс-міністр фінансів Віктор Суслов.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков заявив, що в країні немає економічної кризи.

"Давайте виходити з того, що, по-перше, у нас немає економічної кризи. Те, що у вас носить назву програма "Вихід з кризи" - це відпрацювання вашої програми, вашого каналу як опозиційного каналу. Жоден іноземний фахівець, ніхто не визначив Україну як кризову країну", - заявив регіонал.

Опубліковано у Головні новини, Економіка, Україна | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Коментарі

  1. Shkapa коментує:
    01.03.2012 о 11:09

    В Украине одна перманентная крыза и она исходит от унаследованой системы власти. И всё это завязано на политической и экономической несвободе. Ибо с одной стороны, власть панически боится укрепления экономической независимости населения (нищими и зависящими от выплат легче управлять), а с другой стороны- дерёт деньги с мелких и средних предпринимателей, потому, что крупные не дают.