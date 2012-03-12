Новини України. 12 березня. Сьогодні зранку у Львові на вул. Кирила і Мефодія, 23 стався вибух газу через неправильне поводження з газовими приладами.

Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

У результаті вибуху постраждала жінка 1983 року народження. Її госпіталізували з 18% опіків. Загрози життю людини нема.

У сусідніх квартирах утворились невеликі тріщини.

«Як нам повідомили самі мешканці квартири, вибух газу стався через неправильне поводження з газовою колонкою. Поки жінка перебувала у ванній кімнаті, газ у колонці погас. Коли жінка запалила сірник, стався вибух.

У квартирі мешкають орендарі, зараз шукаємо власника квартири. Пошкоджень великих нема, є лише тріщини у стінах сусідніх квартир, на першому поверсі у двох квартирах частково відпала штукатурка», – повідомила голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк.

За матеріалами Вголос