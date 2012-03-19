Новини України. 19 березня. Депутат Верховної Ради Василь Кисельов (фракція Партії регіонів) пропонує парламенту встановити відповідальність за умисне вбивство виключно у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це йдеться в законопроекті 10213, зареєстрованому в Раді 16 березня, повідомляє Сегодня.

Крім цього, законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за умисне вбивство” пропонує встановити порядок, згідно з яким передбачається унеможливити звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину на підставі закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Також законопроект пропонує позбавити осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за умисне вбивство, права подавати клопотання про помилування.

Раніше під час одного з мітингів, який пройшов у Миколаєві на підтримку постраждалої в результаті зґвалтування, спроби задушення і спалення дівчини, звучали заклики про відновлення смертної кари за вбивство.

Нагадаємо, 10 березня міліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство в Миколаєві 19-річної дівчини, яка була госпіталізована 10 березня в тяжкому стані з сильними опіками.