Новини України. 21 лютого. У Нахімовський районний суд Севастополя від місцевого жителя, власника ферми «Диво-ослик» і дитячого містечка «Лукомор’я» Миколи Помогалова поданий позов до кандидата в президенти Росії Володимира Жириновского.

Відомого політика бізнесмен звинувачує в жорстокому поводженні з тваринами: нинішній депутат Державної Думи РФ у своєму передвиборному ролику, сидячи в санях, батогом і «нестямними криками» поганяє ослика (символізує країну), повідомляє Цензор.НЕТ.

Бізнесмен 13 лютого попросив Феміду зобов’язати Володимира Вольфовича принести публічні вибачення за «нанесення фізичних знущань беззахисній тварині».

«Я, як людина, що займається племінним розведенням ослів (на моїй фермі їх більше 50 особин), просто не міг витерпіти такого! Нехай це буде уроком для всіх публічних людей, спробою зупинити інших жириновських, політиків, які б’ють звірів для піару. Ослу, якого знімали, було боляче, я, переглядаючи відео, визначив по його рефлекторним рухам», – розповів Микола Миколайович.

В офісі Ліберально-демократичної партії РФ, чиїм лідером є Володимир Жириновський, поки не готові коментувати ситуацію.