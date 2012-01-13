Регіонал Колесниченко: Я найкрасивіший чоловік в українській політиці

Дата публікації 13.01.2012 | Автор Daria Bura
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Новини України. 13 січня.  Вони серйозні, рішучі та неприступні, але іноді політиків оцінюють з іншого боку, і вони, таки, потрапляють у рейтинги найсексуальніших.

Вадим Колесніченко

Колесніченко від скромності не помре

Українські політики вважають сексуальність невід'ємною частиною своєї роботи і спробували визначити найпривабливішого чоловіка-політика.

Андрій Шкіль зізнається, що серед чоловіків йому важко визначити такого, а серед жінок-політиків більше звертає увагу не на статеві ознаки, а на професійні.

Олена Бондаренко переконана, що без сексуальності неможливо привабити виборців.

"Я - найкращий!", - каже Колесніченко.

"Якщо політик хоче подобатися людям, то в ньому повинно бути все, і розум, і сексуальність. От Ляшко - природжений політик", - запевняє сам Ляшко.

ВІДЕО

Джерело Цензор.НЕТ

Опубліковано у Відео-новини, Події, Україна | Теґи: , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Коментарі

  1. Сима коментує:
    16.01.2012 о 12:40

    “Я – найкращий!”, – каже Колесніченко. М…к ти найкращий!