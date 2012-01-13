Регіонал Колесниченко: Я найкрасивіший чоловік в українській політиці

Новини України. 13 січня. Вони серйозні, рішучі та неприступні, але іноді політиків оцінюють з іншого боку, і вони, таки, потрапляють у рейтинги найсексуальніших.

Українські політики вважають сексуальність невід'ємною частиною своєї роботи і спробували визначити найпривабливішого чоловіка-політика.

Андрій Шкіль зізнається, що серед чоловіків йому важко визначити такого, а серед жінок-політиків більше звертає увагу не на статеві ознаки, а на професійні.

Олена Бондаренко переконана, що без сексуальності неможливо привабити виборців.

"Я - найкращий!", - каже Колесніченко.

"Якщо політик хоче подобатися людям, то в ньому повинно бути все, і розум, і сексуальність. От Ляшко - природжений політик", - запевняє сам Ляшко.

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